Carro fica destruído após colisão na Washington Luís

Veículo ficou destruído - Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo dois carros e um caminhão foi registrada na tarde desta segunda-feira (20), na Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital paulista.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um Citroën C4 Palace seguia em direção a São Paulo quando foi atingido na dianteira por um caminhão. Com o impacto, o motorista do C4 perdeu o controle da direção e acabou colidindo na lateral de um Fiat Siena, que ficou bastante danificado.

A condutora do Siena foi socorrida pela concessionária Ecovias Noroeste e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. No C4 estavam o condutor e duas passageiras, que também foram levadas ao mesmo hospital para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.

