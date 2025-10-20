(16) 99963-6036
segunda, 20 de outubro de 2025
Segurança

Carro fica destruído após colisão na Washington Luís

20 Out 2025 - 14h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Veículo ficou destruído - Crédito: Lourival IzaqueVeículo ficou destruído - Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo dois carros e um caminhão foi registrada na tarde desta segunda-feira (20), na Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital paulista.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um Citroën C4 Palace seguia em direção a São Paulo quando foi atingido na dianteira por um caminhão. Com o impacto, o motorista do C4 perdeu o controle da direção e acabou colidindo na lateral de um Fiat Siena, que ficou bastante danificado.

A condutora do Siena foi socorrida pela concessionária Ecovias Noroeste e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. No C4 estavam o condutor e duas passageiras, que também foram levadas ao mesmo hospital para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.

Leia Também

Adolescente é agredida durante confraternização em condomínio de São Carlos
Segurança14h00 - 20 Out 2025

Adolescente é agredida durante confraternização em condomínio de São Carlos

Mulher cai em golpe e perde quase R$ 5 mil em São Carlos
Segurança13h08 - 20 Out 2025

Mulher cai em golpe e perde quase R$ 5 mil em São Carlos

Adolescente é detido após fugir da Polícia em motocicleta com chassi raspado
Jardim Real 08h59 - 20 Out 2025

Adolescente é detido após fugir da Polícia em motocicleta com chassi raspado

Família cobra justiça pela morte de cadeirante encontrada enrolada em lençol às margens da SP-215
Segurança08h17 - 20 Out 2025

Família cobra justiça pela morte de cadeirante encontrada enrolada em lençol às margens da SP-215

Operação no Cidade Aracy termina com apreensão de dois adolescentes procurados
Segurança06h23 - 20 Out 2025

Operação no Cidade Aracy termina com apreensão de dois adolescentes procurados

Últimas Notícias