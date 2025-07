Carro é prensado contra poste após colisão no Santa Felícia

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde desta quinta-feira (10), na rotatória da Avenida Miguel Petroni, próximo ao "Tonin Atacado", em São Carlos.

De acordo com informações preliminares, um Honda City seguia pela rotatória quando foi atingido por uma Hilux SW4 que trafegava no sentido Rodovia–Centro. Com o impacto, o City foi prensado contra o poste, impossibilitando a abertura das portas.

Uma médica de 73 anos que estava como passageira ficou presa entre as ferragens e precisou ser retirada com o auxílio do Corpo de Bombeiros, que precisou cortar o teto do automóvel para imobilizá-la e realizar o resgate com segurança.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa pelo Samu com ferimentos leves. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.

