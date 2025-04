Carro e ônibus se envolvem em acidente na Vila Prado

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus foi registrado na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Henrique Gregori, próximo à Avenida José Pereira Lopes, no sentido shopping UPA.

De acordo com informações apuradas no local, o ônibus realizava uma curva, quando colidiu com a lateral de um veículo. O impacto fez com que o carro ficasse preso ao coletivo, gerando congestionamento na via.

Felizmente, não houve registro de vítimas, apenas danos materiais nos veículos envolvidos. Equipes dea PM e agentes de trânsito,estiveram no local para organizar o fluxo de veículos e registrar a ocorrência. As causas do acidente são desconhecidas.

