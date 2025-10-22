(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Ninguém ficou ferido

Carro e ônibus colidem na região central de São Carlos

22 Out 2025 - 18h49Por Da redação
Carro e ônibus colidem na região central de São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão entre um carro e um ônibus foi registrada na noite desta quarta-feira (22) no centro de São Carlos.

Segundo informações, o motorista do carro transitava pela Rua Marechal Deodoro, quando acabou sendo atingido na lateral por um ônibus que descia pela Rua Dona Alexadrina. O impacto causou danos materiais nos veículos, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

Agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas. As causas do acidente são desconhecidas.

