Carro e moto colidem no Centro de São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Um carro e uma motocicleta colidiram na manhã desta terça-feira (24), no cruzamento das ruas Campos Salles e Padre Teixeira, na região central de São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local, ambos os veículos trafegavam pela Rua Padre Teixeira, sentido Centro/Bairro. O condutor de um Fiat Idea prata tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Campos Salles, momento em que a motocicleta atingiu a lateral esquerda do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista recusou encaminhamento para uma unidade de saúde, optando por buscar atendimento por meios próprios. Ele sofreu apenas uma lesão leve no pé esquerdo.

A Polícia Militar esteve no local e adotou as medidas administrativas cabíveis.

