(16) 99963-6036
quinta, 25 de dezembro de 2025
Segurança

Carro é furtado em via pública no Jardim Jockey Clube

25 Dez 2025 - 09h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um automóvel foi furtado na noite de terça-feira (23), no bairro Jardim Jockey Clube, em São Carlos. O crime ocorreu na Rua Rio Tietê, por volta das 19h30, e foi registrado pela Polícia Civil como furto de veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário estacionou o carro em frente à residência e entrou no imóvel por alguns minutos. Ao retornar à via pública, percebeu que o veículo havia sido levado. Não há câmeras de segurança no local nem testemunhas que tenham presenciado a ação.

O veículo furtado é um VW/Fox 1.6 Prime GII, ano 2010/2011, cor preta, placas ENY-7387. Segundo o registro, a chave estava dentro do automóvel no momento do furto.

Leia Também

Motocicleta furtada é recuperada após perseguição policial no Cidade Aracy
Segurança09h23 - 25 Dez 2025

Motocicleta furtada é recuperada após perseguição policial no Cidade Aracy

Guarda Municipal acaba com "rolezinho natalino" e apreende quatro motos em São Carlos
Madrugada 07h05 - 25 Dez 2025

Guarda Municipal acaba com "rolezinho natalino" e apreende quatro motos em São Carlos

Guarda Municipal apreende drogas em cano de escoamento no Jardim Cruzado
Segurança09h16 - 24 Dez 2025

Guarda Municipal apreende drogas em cano de escoamento no Jardim Cruzado

Mulher é detida pela PM com arma de fogo após briga entre vizinhos no Boa Vista
Briga e Confusão22h28 - 23 Dez 2025

Mulher é detida pela PM com arma de fogo após briga entre vizinhos no Boa Vista

Incêndio em apartamento mobiliza Corpo de Bombeiros no Jardim Alvorada
Segurança20h35 - 23 Dez 2025

Incêndio em apartamento mobiliza Corpo de Bombeiros no Jardim Alvorada

Últimas Notícias