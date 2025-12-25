Carro é furtado em via pública no Jardim Jockey Clube

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora
Um automóvel foi furtado na noite de terça-feira (23), no bairro Jardim Jockey Clube, em São Carlos. O crime ocorreu na Rua Rio Tietê, por volta das 19h30, e foi registrado pela Polícia Civil como furto de veículo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário estacionou o carro em frente à residência e entrou no imóvel por alguns minutos. Ao retornar à via pública, percebeu que o veículo havia sido levado. Não há câmeras de segurança no local nem testemunhas que tenham presenciado a ação.
O veículo furtado é um VW/Fox 1.6 Prime GII, ano 2010/2011, cor preta, placas ENY-7387. Segundo o registro, a chave estava dentro do automóvel no momento do furto.