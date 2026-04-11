(16) 99963-6036
sábado, 11 de abril de 2026
Segurança

Carro é furtado durante a madrugada no bairro Azulville II

11 Abr 2026 - 16h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um veículo foi furtado durante a madrugada deste sábado (11) no bairro Azulville II, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Rua Antonio Mascaro, por volta das 2h. O automóvel, um VW/Gol 1000 branco, placas BZT-1843, estava estacionado em via pública, em frente à residência da vítima.

Ainda segundo o registro policial, a proprietária informou que o veículo estava no local até cerca de 0h e, ao verificar novamente durante a madrugada, percebeu que o carro havia sido subtraído por pessoa desconhecida.

Últimas Notícias