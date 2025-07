Carro é furtado de dentro de garagem no Jardim Botafogo

Viatura giroflex -

Um automóvel foi furtado na madrugada de sábado (5), dentro da garagem de uma residência localizada na Rua Doutor João de Oliveira, no Jardim Botafogo, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário informou que estacionou o veículo por volta das 18h da sexta-feira (4), trancando o portão com cadeado. Ao acordar por volta das 7h do sábado, percebeu que o carro não estava mais no local.

Curiosamente, o cadeado ainda estava fechado, sem sinais de arrombamento. O veículo levado é um Citroën C3 XTR 1.6 Flex, cor prata, placa DUT0I98, ano de fabricação 2006 e modelo 2007.

