Carro é furtado após ser deixado com chave no contato em São Carlos

Chave contato [ilustrativa] - Crédito: 123rf.com

Um veículo foi furtado na noite do último sábado (28) na Avenida Henrique Gregori, na Vila Carmem, em São Carlos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia como furto de veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, por volta das 17h50, estava varrendo a calçada de sua residência e precisou movimentar o carro para alcançar folhas acumuladas sob ele. Ao terminar a tarefa, esqueceu o veículo destravado e com a chave no contato.

Ao tentar utilizar o automóvel novamente por volta das 19h, ela percebeu que ele havia sido levado. O carro, um Fiat Mobi preto, ano 2018, placas FWY-2515, estava abastecido com mais de meio tanque de combustível. A vítima informou ainda que o veículo não possui seguro.

Até o momento, o carro não foi localizado

