Carro é furtado após colisão contra árvore em São Carlos

Um carro foi furtado na noite de sexta-feira (13), em São Carlos, após a condutora se envolver em um acidente de trânsito. O caso aconteceu na Avenida Santa Madre Cabrini, no bairro Vila Santa Madre Cabrini.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. Como estava sozinha e o automóvel não funcionava mais, ela optou por ir embora a pé. Mais tarde, ao retornar ao local acompanhada de um familiar, constatou que o carro havia sido levado.

Dentro do veículo estavam documentos importantes, como a carteira nacional de habilitação (CNH), o certificado de registro e licenciamento do automóvel (CRLV), além da chave do carro.

O veículo, modelo Renault Duster prata, ano 2018, não havia sido localizado até o fechamento da ocorrência.

