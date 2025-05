Carro é destruído pelo fogo na Washington Luís, em São Carlos

Fiesta foi consumido pelo fogo - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio devastou um veículo Ford Fiesta na noite desta quarta-feira na rodovia Washington Luís, em São Carlos.

A condutora do carro que havia acabado de sair do trabalho seguia no sentido interior/capital, quando no quilômetro 219, próximo ao pedágio, o carro apresentou uma pane elétrica e, a partir disso, começou a pegar fogo.

A equipe da concessionária EIXO, responsável pela administração da rodovia, foi acionada para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, já encontraram o veículo totalmente consumido pelas chamas. Ninguém se feriu.

Leia Também