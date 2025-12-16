Carro e caminhão colidem na Washington Luís em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (16), uma colisão envolvendo um caminhão e um Fiat Argo foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 236, no sentido capital–interior, nas proximidades do bairro Jockey Club.

Segundo informações apuradas no local, o Fiat Argo acessava a rodovia pela alça de acesso quando foi atingido na traseira por um caminhão. Com o impacto, o veículo rodou na pista, perdeu o controle e colidiu contra a defensa metálica, ficando prensado entre a estrutura e o caminhão.

Apesar da dinâmica do acidente e dos danos materiais, não houve registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado após o tanque de óleo diesel do caminhão ser perfurado, provocando vazamento de combustível. A equipe realizou os procedimentos necessários para conter o vazamento e evitar riscos.

A concessionária responsável pela rodovia esteve no local e interditou uma faixa da via para a retirada dos veículos. A Polícia Rodoviária também compareceu para o registro da ocorrência.

Leia Também