Na noite da última quinta-feira (20), por volta das 19h30, um motorista foi vítima de uma tentativa de assalto na na região do Planalto Verde. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Eletrônica, o motorista ,de 45 anos, trafegava pela Rodovia SP-215, no km 152, quando um saco contendo tijolos foi arremessado contra seu veículo, um Toyota Yaris Sedan de cor cinza.

O impacto danificou o farol, o para-choque e o capô do carro. A vítima suspeita que o ato tenha sido uma tentativa de fazê-lo parar para um possível assalto.

O autor do crime não foi identificado. A ocorrência foi registrada como dano e encaminhada à delegacia da área para investigação. O condutor não se feriu.

