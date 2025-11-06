Carro é arrastado por caminhão em colisão na Rua Miguel Petroni

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e um caminhão foi registrada na tarde desta quinta-feira, dia 6, na Rua Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos trafegavam no sentido Centro–bairro, em uma via de duas faixas. O condutor do carro, um Fiat Palio, relatou que seguia pela faixa da direita quando o caminhão, que estava à esquerda, tentou mudar de faixa e não percebeu o automóvel ao lado. Com isso, acabou atingindo o Palio e o arrastando por alguns metros.

Com o impacto, o carro foi projetado contra um Celta que estava estacionado, danificando o para-choque do veículo. O Palio teve a lateral e o vidro traseiro quebrados.

A passageira do Fiat Palio ficou nervosa após o acidente e precisou ser socorrida pela equipe do SAMU até a UPA do bairro Santa Felícia.

O caminhão, por ser de grande porte, não sofreu danos significativos.

