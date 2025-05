Crédito: Maycon Maximino

Um carro foi encontrado abandonado na tarde deste sábado (17), na Estrada Municipal José Baio, que liga o Jardim Embaré ao Aracê de Santo Antônio.

A polícia foi acionada no local, com a denúncia que havia um veículo abandonado e chegando lá, depararam-se com carro batido no poste, que estava caído.

O proprietário do veículo não foi encontrado, sendo ele recolhido ao pátio municipal.

