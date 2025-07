Carro "dublê" é apreendido pela Guarda Municipal na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (08), um veículo com sinais de adulteração foi apreendido pela Guarda Municipal na rua São Joaquim, naVila Costa do Sol. O condutor, de 36 anos, foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

A ação teve início após a Polícia do Estado do Paraná informar que um veículo suspeito, com possível clonagem (conhecido como "dublê"), estaria circulando pela cidade de São Carlos. O alerta foi comunicado ao sistema de monitoramento da Muralha Paulista, que detectou a passagem do carro pela Avenida São Carlos ainda no período da manhã.

Diante da informação, equipes da Guarda Municipal intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo na Rua São Joaquim. Durante a abordagem, foram constatados indícios de adulteração nos sinais identificadores do automóvel.

O motorista alegou ter comprado o carro por R$ 20 mil, à vista, durante uma negociação na conhecida “feira do rolo”. Mesmo assim, ele foi detido e apresentado à autoridade policial para esclarecimentos.

Leia Também