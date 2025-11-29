(16) 99963-6036
sábado, 29 de novembro de 2025
Segurança

Carro desgovernado percorre 150 metros e colide contra placa de sinalização em São Carlos

29 Nov 2025 - 13h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro desgovernado percorre 150 metros e colide contra placa de sinalização em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um carro desgovernado percorreu cerca de 150 metros sozinho e acabou colidindo contra uma placa de sinalização na avenida Henrique Gregori, em São Carlos. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 29.

A motorista havia estacionado o veículo no sentido Centro–Shopping, mas, segundo informações, teria deixado o carro sem acionar o freio de estacionamento e sem engatar uma marcha. Com isso, o veículo desceu sozinho pela via, cruzou a avenida José Pereira Lopes, entrou no canteiro central e só parou ao atingir a placa.

Por sorte, o carro não atingiu nenhum motociclista, veículo ou pedestre. A sinalização ficou danificada, assim como a lateral do automóvel.

Populares que presenciaram o ocorrido localizaram a proprietária, que voltou ao local e retirou o veículo.

Leia Também

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na região central de São Carlos
Segurança13h08 - 29 Nov 2025

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na região central de São Carlos

Passageira de moto por app fica ferida após motociclista avançar pare
Segurança09h51 - 29 Nov 2025

Passageira de moto por app fica ferida após motociclista avançar pare

Homem cai em golpe do "falso advogado" e perde quase R$ 12 mil em São Carlos
Segurança09h32 - 29 Nov 2025

Homem cai em golpe do "falso advogado" e perde quase R$ 12 mil em São Carlos

Barulho em república tira o sono de moradores no Jardim Lutfalla
Problema recorrente 09h22 - 29 Nov 2025

Barulho em república tira o sono de moradores no Jardim Lutfalla

Deficiente visual é agredido e assaltado em ponto de ônibus na zona leste de São Carlos
Segurança09h18 - 29 Nov 2025

Deficiente visual é agredido e assaltado em ponto de ônibus na zona leste de São Carlos

Últimas Notícias