Carro desgovernado percorre 150 metros e colide contra placa de sinalização em São Carlos

Um carro desgovernado percorreu cerca de 150 metros sozinho e acabou colidindo contra uma placa de sinalização na avenida Henrique Gregori, em São Carlos. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 29.
A motorista havia estacionado o veículo no sentido Centro–Shopping, mas, segundo informações, teria deixado o carro sem acionar o freio de estacionamento e sem engatar uma marcha. Com isso, o veículo desceu sozinho pela via, cruzou a avenida José Pereira Lopes, entrou no canteiro central e só parou ao atingir a placa.
Por sorte, o carro não atingiu nenhum motociclista, veículo ou pedestre. A sinalização ficou danificada, assim como a lateral do automóvel.
Populares que presenciaram o ocorrido localizaram a proprietária, que voltou ao local e retirou o veículo.