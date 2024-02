Na noite do dia 20 de fevereiro, o motorista de um VW/Gol colidiu contra um carro estacionado em frente ao Condomínio Monte Amazonas, localizado na rua Vicente Petrilli, 401 - Jardim Hikare, São Carlos.

A Polícia Militar compareceu no local e tomou as medidas cabíveis. Ninguém se feriu e as causas do acidente são desconhecidas.

