Carro desce desgovernado e colide em muro de residência no Jardim Cruzeiro do Sul

Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Um carro colidiu contra o muro de uma residência na manhã deste sábado (25), após descer desgovernado no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

Segundo informações o Fiat Argo branco havia sido deixado estacionado, por uma mulher, próximo a um cruzamento. Ela informou que acionou o freio de mão, porém o automóvel acabou se movimentando e atingiu o muro da casa situada na esquina.

No momento do impacto, a moradora estava no quintal, mas felizmente ninguém se feriu e a Polícia Militar registrou a ocorrência e acionou o guincho para remover o veículo. O muro ficou danificado e não há informação de interdição de via e as causas do acidente, serão investigadas.

