Carro derruba poste na marginal

Veículo após colisão - Crédito: Lourival Izaque

Um Chevrolet Onix branco colidiu e derrubou um poste na Avenida da Casa Branca, próximo ao Posto Sewal, durante a madrugada deste domingo (5), em São Carlos.

O impacto foi tão forte que o poste caiu sobre a via. Equipes da CPFL foram acionadas e realizaram a substituição da estrutura ainda durante a madrugada. A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência.

Na manhã deste domingo, a reportagem do São Carlos Agora esteve no endereço e constatou que o veículo permanecia no local, isolado por fita de segurança. O condutor não foi localizado e não havia registro de vítimas.

O trecho segue parcialmente interditado até a remoção do carro. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

