Carro depenado Ã© abandonado no Prolongamento do Jardim Medeiros

Veículo depenado, produto de furto, foi recuperado pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um carro, produto de furto ocorrido na noite de segunda-feira, 3, na rua Gal. Osório, no Jardim Cardinalli, foi recuperado por policiais militares na tarde desta quinta-feira, 6. O veículo, porém, estava depenado.

Os PMs patrulhavam o Prolongamento do Jardim Medeiros, quando suspeitaram do veículo que estava no meio da rua Nilceu A. Salgado. Em pesquisa, constatou ser produto de furto.

O veículo foi encaminhado à CPJ e a vítima notificada. Por sorte, o carro estava segurado.

