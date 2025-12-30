Carro de pai de criança que morreu após queda de portão é incendiado

Crédito: Maycon Maximino

O carro do homem acusado de colidir contra um portão que caiu e matou o próprio filho na madrugada desta terça-feira (30), no Santa Angelina, foi encontrado incendiado nas proximidades da residência. A Polícia acredita que algumas pessoas foram até o local e para se vingar, furtaram o VW e em seguida provocaram o incêndio que destruiu o automóvel. A perícia técnica foi acionada para o local da ocorrência e até o momento ninguém foi detido.

O que aconteceu

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o caso ocorreu no momento em que um veículo era manobrado para entrar na garagem da residência. Durante a ação, o portão teria caído sobre Anthony Gael Silva Nunes, 2 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente acabou falecendo. Há divergências sobre a dinâmica exata do ocorrido, se o portão caiu sozinho ou se houve impacto do carro, o que será esclarecido por perícia técnica.

Ainda conforme o registro policial, o condutor do veículo admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,35 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, índice acima do permitido por lei. Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, também foram encontrados entorpecentes para consumo pessoal.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio culposo, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo pessoal, sendo encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. Não foi arbitrada fiança.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e no veículo envolvido. O caso segue sob investigação para apurar todas as circunstâncias da morte da criança.

