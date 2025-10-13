(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Segurança

Carro de homem desaparecido em São Carlos é encontrado na área rural de Ribeirão Bonito

13 Out 2025 - 08h53Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

A Polícia Civil de São Carlos registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de um homem de 61 anos, morador de São Carlos, ocorrido na manhã de sábado (11). O caso foi comunicado na madrugada deste domingo (12), após o veículo da vítima ser encontrado abandonado na zona rural de Ribeirão Bonito.

Segundo o registro policial, o homem saiu de casa por volta das 6h, dizendo à esposa que iria para a cidade de Boa Esperança do Sul. Desde então, não foi mais visto. Ele teria saído sem bagagens ou objetos pessoais, e a esposa informou não se lembrar das roupas usadas por ele no momento da saída.

Durante patrulhamento na estrada vicinal que liga Ribeirão Bonito a Brotas, policiais militares avistaram um veículo Ford Fiesta prata, com placas de São Carlos, abandonado às margens da via e com uma das portas abertas. No banco traseiro havia um celular da marca Samsung, que, ao receber ligações, foi atendido pelos agentes. Do outro lado da linha estava a esposa do desaparecido, que confirmou que o aparelho pertencia ao marido.

A mulher compareceu ao plantão policial e relatou que o companheiro sofre de depressão e hipertensão, faz uso frequente de bebidas alcoólicas e já havia se ausentado de casa em outras ocasiões. Ela afirmou que o marido costuma frequentar Boa Esperança do Sul, onde possui conhecidos que, em outras situações, entraram em contato para que ela o buscasse após episódios de embriaguez.

O veículo foi recolhido, e o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização de objeto

Leia Também

Homem morre 32 dias após ser espancado em São Carlos
Santa Felícia 09h15 - 13 Out 2025

Homem morre 32 dias após ser espancado em São Carlos

Mulher é presa em flagrante após atear fogo em carro do marido durante discussão familiar
Jardim Embaré 09h08 - 13 Out 2025

Mulher é presa em flagrante após atear fogo em carro do marido durante discussão familiar

Após sair com adolescente, homem levada facada da mulher em São Carlos
Segurança08h58 - 13 Out 2025

Após sair com adolescente, homem levada facada da mulher em São Carlos

Morador registra queixa por barulho de cachorro em kitnet em São Carlos
Segurança08h50 - 13 Out 2025

Morador registra queixa por barulho de cachorro em kitnet em São Carlos

Mulher é agredida com golpes de capacete em São Carlos
Segurança08h46 - 13 Out 2025

Mulher é agredida com golpes de capacete em São Carlos

Últimas Notícias