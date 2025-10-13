Carro de homem desaparecido em São Carlos é encontrado na área rural de Ribeirão Bonito

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

A Polícia Civil de São Carlos registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de um homem de 61 anos, morador de São Carlos, ocorrido na manhã de sábado (11). O caso foi comunicado na madrugada deste domingo (12), após o veículo da vítima ser encontrado abandonado na zona rural de Ribeirão Bonito.

Segundo o registro policial, o homem saiu de casa por volta das 6h, dizendo à esposa que iria para a cidade de Boa Esperança do Sul. Desde então, não foi mais visto. Ele teria saído sem bagagens ou objetos pessoais, e a esposa informou não se lembrar das roupas usadas por ele no momento da saída.

Durante patrulhamento na estrada vicinal que liga Ribeirão Bonito a Brotas, policiais militares avistaram um veículo Ford Fiesta prata, com placas de São Carlos, abandonado às margens da via e com uma das portas abertas. No banco traseiro havia um celular da marca Samsung, que, ao receber ligações, foi atendido pelos agentes. Do outro lado da linha estava a esposa do desaparecido, que confirmou que o aparelho pertencia ao marido.

A mulher compareceu ao plantão policial e relatou que o companheiro sofre de depressão e hipertensão, faz uso frequente de bebidas alcoólicas e já havia se ausentado de casa em outras ocasiões. Ela afirmou que o marido costuma frequentar Boa Esperança do Sul, onde possui conhecidos que, em outras situações, entraram em contato para que ela o buscasse após episódios de embriaguez.

O veículo foi recolhido, e o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização de objeto.

