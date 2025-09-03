(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Segurança

Carro de estudante da ETEC é furtado na Vila Nery

03 Set 2025 - 08h56Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 26 anos teve o carro furtado na noite de terça-feira (2), na Rua Dona Maria Isabel de Oliveira Botelho, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estacionou o veículo por volta das 19h10 para assistir aula na Etec. Durante o intervalo, às 20h45, retornou ao local para pegar uma blusa e constatou que o automóvel havia sido levado.

O carro furtado é um GM/Corsa Wind, prata, ano 2000/2001, com placas CVR-0924. O veículo não possuía seguro.

