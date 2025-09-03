Carro de estudante da ETEC é furtado na Vila Nery

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora
Uma mulher de 26 anos teve o carro furtado na noite de terça-feira (2), na Rua Dona Maria Isabel de Oliveira Botelho, no bairro Vila Nery, em São Carlos.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estacionou o veículo por volta das 19h10 para assistir aula na Etec. Durante o intervalo, às 20h45, retornou ao local para pegar uma blusa e constatou que o automóvel havia sido levado.
O carro furtado é um GM/Corsa Wind, prata, ano 2000/2001, com placas CVR-0924. O veículo não possuía seguro.