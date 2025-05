Carro com três pessoas capota na estrada do 29

Veículo capotado - Crédito: Lourival Izaque

Um carro ocupado por três pessoas capotou na tarde deste domingo (25) na estrada municipal Guilherme Scatena, nas proximidades do Parque Ecológico, em São Carlos.

O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas e levadas à Santa Casa de São Carlos. Uma delas apresentava estado de saúde mais grave, mas estava consciente no momento do resgate.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, e as causas do acidente ainda serão investigadas.

