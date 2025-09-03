Carro com suspeita de adulteração é apreendido no Varjão

Na manhã desta quarta-feira (3), a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro Varjão, quando avistou um veículo Fiat Punto dentro de uma chácara, levantando suspeita devido ao para-choque apresentar uma parte de cor diferente.
Os policiais fizeram contato com a moradora do imóvel, que informou que o carro pertencia ao neto, de 23 anos, que estava dormindo no interior da residência.
Durante a abordagem, o jovem relatou que havia comprado o veículo na última segunda-feira de um indivíduo conhecido apenas como “Jhon”, alegando não saber da origem ilícita do carro.
Na verificação, foi constatado que a placa ostentada era da cidade de Itapetininga, enquanto o chassi pertencia a um veículo registrado em Ribeirão Bonito, indicando adulteração.
Diante da situação, o rapaz foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária, Dr. Edmundo, ratificou a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo.
O veículo foi apreendido e passará por perícia.