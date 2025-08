Carro com sinais de adulteração é apreendido pela ROCAM no Jacobucci

Veículo foi apreendido para perícia - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 27 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (1º), após policiais militares da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) identificarem sinais de adulteração em um veículo no bairro Jardim Jacobucci.

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Júlio Prestes de Albuquerque, a equipe da ROCAM avistou uma Toyota Prado em atitude suspeita. O condutor foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Porém, durante a vistoria no veículo, os policiais constataram diversos sinais de adulteração, como ausência de selos de identificação, violação de elementos originais e numeração do chassi com indícios de remarcação. Diante das evidências, foi solicitado apoio das equipes de Força Tática, que confirmaram os indícios no local.

O homem foi então encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão determinou a apreensão do veículo para realização de perícia técnica. O suspeito poderá responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme previsto no artigo 311 do Código Penal. De acordo com a Polícia Militar, ele possui antecedente por receptação.

A ocorrência foi registrada pelas equipes da ROCAM, com apoio do Tático Comando e Tático I-38013, pertencentes ao 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Leia Também