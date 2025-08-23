(16) 99963-6036
Segurança

Carro colide violentamente contra poste na "Serra do Aracy!

23 Ago 2025 - 08h21Por Da redação
Local do acidente - Crédito: Lourival IzaqueLocal do acidente - Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (23), um acidente foi registrado na Avenida Integração, conhecida como "Serra do Aracy", em São Carlos.

Segundo informações, um motorista de 52 anos que seguia no sentido bairro/centro perdeu o controle do veículo durante uma ultrapassagem e colidiu violentamente contra um poste, que ficou inclinado sobre a via.

Apesar da gravidade do impacto, o condutor sofreu apenas um corte no braço esquerdo. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da Unimed 24h.

A Polícia Militar e o setor de trânsito foram acionados para atender a ocorrência.

