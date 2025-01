Compartilhar no facebook

Na tarde deste domingo (19), um carro colidiu contra um poste na rua São Paulo, nas proximidades do Fórum Cível, em São Carlos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, a equipe da unidade de resgate não encontrou nenhuma pessoa próxima ao veículo.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e as autoridades seguem investigando o caso.

