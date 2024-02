SIGA O SCA NO

Carro ficou com a parte frontal totalmente destruída - Crédito: Maycon Maximino

As obras na pista da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior-capital – fez com que o trânsito ficasse lendo e proporcionou um acidente na manhã desta sexta-feira, 23, no km 231.

O motorista de um veículo não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira de um caminhão. O impacto foi forte e causou danos de grande monta no carro. Ninguém ficou ferido, mas o veículo teve que ser guinchado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também