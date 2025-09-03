Carro colide contra poste no Jardim Zavaglia

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (3), um acidente foi registrado na rua Antônio Carlos Della Dea, no bairro Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Um motorista perdeu o controle e colidiu fortemente contra um poste de energia elétrica. Com o impacto, a estrutura ficou danificada e precisará ser substituída por uma equipe da CPFL.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a ocorrência, constatou que o veículo estava com a documentação em atraso e que o condutor não possuía CNH. Diante da situação, o carro foi recolhido ao Pátio Municipal.

Apesar da gravidade da batida, não houve vítimas, apenas danos materiais ao veículo e ao poste.

