Carro colide contra poste na Vila Jacobucci

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e poste foi registrada no final da tarde desta terça-feira (23), no bairro Vila Jacobucci, pela Rua Júlio Prestes de Albuquerque.



Segundo as informações, o condutor de um GM Vectra seguia pela via quando, ao realizar uma conversão na esquina, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um poste. Com o impacto, o veículo ainda atingiu o portão de uma residência.

Dentro do imóvel havia uma caminhonete Toyota Hilux, que estava devidamente estacionada na garagem, e também foi danificada pela força da colisão.



Os airbags do Vectra foram acionados devido à forte pancada. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e policiamento estiveram no local para atendimento da ocorrência.



Apesar do susto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais.

