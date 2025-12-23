(16) 99963-6036
terça, 23 de dezembro de 2025
Ninguém ficou ferido

Carro colide contra poste na Vila Jacobucci

23 Dez 2025 - 19h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro colide contra poste na Vila Jacobucci - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre carro e poste foi registrada no final da tarde desta terça-feira (23), no bairro Vila Jacobucci, pela Rua Júlio Prestes de Albuquerque.

Segundo as informações, o condutor de um GM Vectra seguia pela via quando, ao realizar uma conversão na esquina, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um poste. Com o impacto, o veículo ainda atingiu o portão de uma residência.
Dentro do imóvel havia uma caminhonete Toyota Hilux, que estava devidamente estacionada na garagem, e também foi danificada pela força da colisão.

Os airbags do Vectra foram acionados devido à forte pancada. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e policiamento estiveram no local para atendimento da ocorrência.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais.

Leia Também

Menor de 14 anos é apreendido após perseguição e recuperação de moto furtada no Cidade Aracy
Segurança17h09 - 23 Dez 2025

Menor de 14 anos é apreendido após perseguição e recuperação de moto furtada no Cidade Aracy

Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido no Jacobucci
Trânsito16h09 - 23 Dez 2025

Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido no Jacobucci

Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida no Santa Felícia
Segurança11h23 - 23 Dez 2025

Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida no Santa Felícia

Ladrão furta carteira de mulher com R$ 2,3 mil
Centro 08h47 - 23 Dez 2025

Ladrão furta carteira de mulher com R$ 2,3 mil

Morre mais uma vítima de acidente na SP-215; jovem tinha 21 anos
Tragédia em Ribeirão Bonito 08h06 - 23 Dez 2025

Morre mais uma vítima de acidente na SP-215; jovem tinha 21 anos

Últimas Notícias