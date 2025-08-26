(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Carro colide contra poste e motorista fica ferido em São Carlos

24 Ago 2025 - 18h27Por Da redação
Carro colide contra poste e motorista fica ferido em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um carro colidiu contra um poste na tarde deste domingo, na Rua Ray Wesley Erick, atrás do condomínio Damha I, em São Carlos.

Segundo informações, um jovem de 20 anos conduzia um Toyota Corolla no sentido UFSCar quando perdeu o controle da direção e atingiu lateralmente um poste. Com o impacto, o veículo ficou atravessado na via e o poste caiu, permanecendo energizado.

O motorista, que reclamava de dores nas pernas, foi socorrido e encaminhado ao hospital pela genitora.

A CPFL compareceu no local para realizar a substituição do poste danificado. As causas do acidente serão apuradas. 

