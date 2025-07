Carro colide contra poste e deixa uma pessoa ferida no Jardim Embaré

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: SCA

Um acidente foi registrado na manhã deste domingo (6), na rua Clemente Talarico, no Jardim Embaré, em São Carlos. Um carro colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica.

De acordo com as informações apuradas, uma pessoa ficou ferida em decorrência do impacto e precisou ser socorrida por uma equipe de resgate, sendo encaminhada à Santa Casa para receber atendimento médico.

Em razão dos danos, a via precisou ser interditada pelos agentes de trânsito até que a CPFL efetuasse a substituição do poste.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. As causas do acidente serão investigadas.

