Um acidente foi registrado na madrugada deste sábado (29) na Rodovia Washington Luís, no município de Itirapina. Segundo informações da concessionária EIXO SP, um automóvel Renault Logan colidiu contra uma ressolagem de pneu, que se encontrava sobre a faixa de rolamento.

De acordo com o relato do condutor, ele não teve tempo hábil para desviar ou frear antes do impacto. O acidente, classificado como um choque com objeto na pista, resultou apenas em danos materiais ao veículo, sem registro de vítimas graves. Três ocupantes do automóvel sairam ilesos.

