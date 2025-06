Carro colide contra guard-rail na Washington Luís em São Carlos

Veículo ficou bastante danificado - Crédito: Lourival Izaque

Um carro colidiu contra o guard-rail no início da manhã deste sábado (14), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Hyundai HB20 trafegava no sentido capital/interior quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção e atingiu a defensa metálica da via. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos. A frente do veículo ficou bastante danificada.

A ocorrência foi atendida pela concessionária responsável pela rodovia e pela Polícia Militar Rodoviária.

Leia Também