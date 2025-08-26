(16) 99963-6036
Carro colide contra árvore no Jockey Clube

24 Ago 2025 - 17h11Por Da redação
Carro colide contra árvore no Jockey Clube - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste domingo (24), um veículo GM Celta colidiu contra uma árvore no bairro Jockey Clube, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor trafegava pela rodovia Washington Luís e, ao acessar a rua Ray Weslei Herick, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu a árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e o motorista foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Últimas Notícias