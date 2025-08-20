Carro colide contra árvore no Jardim Real após passar sobre pneu deixado na via

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (20), uma Fiorino colidiu contra uma árvore na rua Luís Lázaro Zaminhoff, no bairro Jardim Real.

Segundo relato do condutor, um morador em situação de rua teria deixado um pneu no meio da via. Ao passar sobre o objeto, ele perdeu o controle da Fiorino e acabou atingindo a árvore.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local, mas o acidente não deixou vítimas, apenas danos materiais.

Um comerciante da região procurou a reportagem e relatou preocupação com o fluxo de veículos na contramão pela rua, que é de mão única. De acordo com ele, a situação se agravou por conta de obras na rodovia, aumentando o risco de novos acidentes. O morador pede providências das autoridades competentes.

Leia Também