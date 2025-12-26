Carro colide contra árvore na estrada vicinal Abel Terruggi

Crédito: Maycon Maximino



Uma colisão entre carro e árvore foi registrada no início da noite desta sexta-feira (26) na rodovia vicinal Abel Terruggi, que liga o distrito de Água Vermelha a Santa Eudóxia.



De acordo com as informações apuradas, o veículo seguia no sentido Água Vermelha–Santa Eudóxia quando, ao contornar uma curva, o condutor perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma árvore às margens da via.

Com o impacto, o airbag foi acionado. O motorista recusou atendimento médico, apesar de ter sofrido trauma no tórax, provocado pela abertura do dispositivo de segurança. Apesar do susto, não houve vítimas, sendo constatados apenas danos materiais.

