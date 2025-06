Carro capota na SP-215, próximo ao bairro Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Veículo envolvido no acidente - Crédito: Lourival Izaque

Um capotamento foi registrado na noite deste domingo (8), nas proximidades do trevo que dá acesso ao Cidade Aracy.

Segundo informações, o condutor de um veículo Gol branco, que seguia no sentido São Carlos – Ribeirão Bonito, perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos. O carro teria colidido na quina do canteiro central da via e capotado em seguida.

O condutor, um homem de 26 anos, apresentava um corte no supercílio esquerdo. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate (UR) e encaminhado à Santa Casa. Ainda não se sabe se o motorista foi arremessado para fora do veículo ou se conseguiu sair por meios próprios antes da chegada do socorro.

Populares que passavam pelo local ajudaram a desvirar o carro.

Leia Também