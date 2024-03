Carro capota na região do IFSP

Maicon Maximino -

Um carro capotou no final da noite desta quarta-feira (5) na estrada municipal Paulo Eduardo de Almeida, na região do IFSP.

Segundo informações obtidas no local, o condutor do Citröen C3 retornava do IFSP, onde estuda, quando perdeu o controle em uma curva, vindo a bater em um barranco, capotando em seguida. No local havia grande quantidade de barro devido a chuva e baixa iluminação, o que pode ter contribuído para o acidente.

O SAMU foi acionado, entretanto, o motorista dispensou atendimento médico, pois não se feriu. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

