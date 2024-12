Carro capota na avenida Getúlio Vargas

Compartilhar no facebook

Carro capotou - Crédito: Gabriel Henrique

Um carro capotou na noite de ontem, na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos. O veículo VW Gol que seguia em direção ao centro da cidade capotou após o motorista perder o controle, colidir com a mureta que divide as pistas em frente a uma concessionária Citroën.

Apesar do susto, o homem que conduzia o carro não sofreu ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

