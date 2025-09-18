Carro capota e jovem de 26 anos fica ferida em estrada municipal

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 26 anos ficou ferida após o carro que dirigia capotar em uma estrada municipal na região do Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com informações, a vítima seguia para o trabalho quando perdeu o controle da direção, subiu em um barranco e, em seguida, o veículo capotou. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, ajudando a retirar a motorista de dentro do carro.

Equipes da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local. A jovem foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos, consciente e em estado considerado leve.

Leia Também