Carro capota após motorista desviar de cachorro na estrada municipal Abel Terrugi

Crédito: Colaborador

Duas pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (4) após um capotamento na rodovia Abel Terrugi, que liga os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, em São Carlos.

Segundo informações, o motorista seguia no sentido Santa Eudóxia quando, ao desviar de um cachorro que atravessava a pista, perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo acabou colidindo com um barranco e capotou em seguida.

As vítimas, que estavam no carro, foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos

