Carro capota após motorista desviar de cachorro na estrada do Broa

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (6), um casal de idosos ficou ferido após um capotamento na estrada municipal Domingos Inocentini (estrada do Broa), nas proximidades do KM-5, em São Carlos.

O casal estava em um Ford EcoSport preto, retornando de um conjunto de chácaras na região da Lagoa Dourada, quando, segundo relato, o condutor tentou desviar de um cachorro que atravessava a pista. Ao realizar a manobra, perdeu o controle do veículo, que colidiu contra um barranco e capotou.

Ambos os ocupantes sofreram ferimentos leves e foram socorridos pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados à Santa Casa de São Carlos. A equipe de salvamento contou com o apoio do Auto Bomba e da concessionária DER, que realizou a sinalização da via para evitar novos acidentes.

