Carro capota após colisão na Washington Luís

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (22), na rodovia Washington Luís, próximo ao Jockey Clube, em São Carlos.

Segundo informações, um caminhão colidiu contra a lateral de um Palio ocupado por dois idosos.

Com o impacto da colisão lateral, o motorista do Siena perdeu o controle da direção, o veículo capotou duas vezes e acabou parando no gramado às margens da pista, no lado direito.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) foi acionada e prestou atendimento no local. Uma idosa foi encaminhada para a UPA do Santa Felícia com ferimentos leves. O estado de saúde da vítima é estável. As causas do acidente serão apuradas.

