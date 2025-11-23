(16) 99963-6036
domingo, 23 de novembro de 2025
Segurança

Carro capota após colisão na Washington Luís

22 Nov 2025 - 19h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro capota após colisão na Washington Luís - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (22), na rodovia Washington Luís, próximo ao Jockey Clube, em São Carlos.

Segundo informações, um caminhão colidiu contra a lateral de um Palio ocupado por dois idosos.
Com o impacto da colisão lateral, o motorista do Siena perdeu o controle da direção, o veículo capotou duas vezes e acabou parando no gramado às margens da pista, no lado direito.

USA (Unidade de Suporte Avançado) foi acionada e prestou atendimento no local. Uma idosa foi encaminhada para a UPA do Santa Felícia com ferimentos leves. O estado de saúde da vítima é estável. As causas do acidente serão apuradas.

Leia Também

Adolescente é apreendido após furtar garrafa de whisky em mercado do shopping Iguatemi
Segurança02h51 - 23 Nov 2025

Adolescente é apreendido após furtar garrafa de whisky em mercado do shopping Iguatemi

Incêndio em vegetação às margens da rodovia Washington Luís mobiliza Corpo de Bombeiros
Segurança19h14 - 22 Nov 2025

Incêndio em vegetação às margens da rodovia Washington Luís mobiliza Corpo de Bombeiros

Vigilante tem documentos e cartões furtados de dentro do carro no Centro de São Carlos
Segurança10h52 - 22 Nov 2025

Vigilante tem documentos e cartões furtados de dentro do carro no Centro de São Carlos

Homem é ameaçado por suposto membro de facção durante extorsão
Segurança09h02 - 22 Nov 2025

Homem é ameaçado por suposto membro de facção durante extorsão

Vários celulares são furtados durante a TUSCA em São Carlos
Segurança08h53 - 22 Nov 2025

Vários celulares são furtados durante a TUSCA em São Carlos

Últimas Notícias