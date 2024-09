SIGA O SCA NO

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito, ocorrido no final da tarde deste sábado (21), na região central de São Carlos.

Segundo informações, um Celta transitava pela Rua Padre Teixeira e no cruzamento com a São Joaquim, seu condutor não respeitou o sinal de pare, colidindo na lateral de um Fiat Argo que seguia por esta via.

Com o impacto, o Argo capotou e seus dois ocupantes ficaram feridos, sendo socorridos pelo SAMU até a Santa Casa.

Leia Também