Carro capota após bater em veículo estacionado na Cidade Aracy

Crédito: Colaborador SCA

Um carro capotou na tarde desta quinta-feira (3) no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo testemunhas, o motorista de um Subaru seguia pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu contra um veículo que estava estacionado. Com o impacto, o carro capotou e ficou com as rodas para cima.

Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente são desconhecidas.

Leia Também