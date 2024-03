Carro capota após aquaplanar na Washington Luiz

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um capotamento foi registrado no final da tarde deste sábado (09), na Rodovia Washington Luiz, em São Carlos.

De acordo com as equipes que atenderam o acidente, o motorista de 25 anos transitava pela via quando o carro aquaplanou e capotou.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela equipe da concessionária que administra a rodovia.

