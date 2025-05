Carro cai em vala e fica "preso" na rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (26), um carro se perdeu na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior–capital, e acabou caindo em uma vala próximo ao bairro Parque Sabará, em São Carlos.

De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou entrando entre a vala e a defensa metálica ficando preso no local. O sistema de proteção da rodovia travou o veículo, sendo necessária a retirada de um pedaço da estrutura para que o carro pudesse ser removido. Apesar do susto, não houve vítimas.

Leia Também